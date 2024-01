Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Jugendlicher bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein Jugendlicher zugezogen, als er am Montag gegen 13 Uhr in der Hochstraße mit einem Pkw kollidiert ist. Der 16-Jährige fuhr mit einem E-Scooter auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Schnetzenhausen und bog unachtsam nach links in die Henri-Dunant-Straße ab, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Dabei stieß er gegen den in diesem Moment vorbeifahrenden VW Transporter und stürzte. Am Scooter sowie am Pkw entstand leichter Sachschaden, eine ärztliche Behandlung des Jugendlichen an der Unfallstelle war nicht erforderlich.

Friedrichshafen

Mann attackiert und bestohlen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen am Montag gegen 13.40 Uhr am Bahnhofsplatz ermittelt die Kriminalpolizei. Ein 23-Jähriger gibt an, dass er zwei Personen vor dem dortigen Einkaufsgeschäft zur Rede stellen wollte, woraufhin es zum Streit kam. In dessen Verlauf sei er von seinen Gegenübern attackiert worden. Dabei zogen die Angreifer an der Jacke des 23-Jährigen, nahmen diese an sich und flüchteten in Richtung Friedrichstraße. Polizisten konnten einen 29-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung antreffen und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Streit unter Lokal-Gästen eskaliert - Mann durch Schlag mit Flasche verletzt

Mehrere Polizeibeamte rückten am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Gaststätte in der Riedleparkstraße aus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war es zwischen zwei Männern im Alter von 42 und 25 Jahren bereits in der Lokalität zu gegenseitigen Sticheleien und Beleidigungen gekommen. Auf der Straße eskalierte der Streit, wobei beide aufeinander einschlugen. Im Laufe der Attacken soll der Jüngere darüber hinaus zu einer Bierflasche gegriffen und diese seinem älteren Rivalen ins Gesicht geschlagen haben. Der 42-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Männer erwartet eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Heiligenberg

Glätteunfall

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 8.45 Uhr auf der K 7767 bei Neuhaus ereignet hat. Eine 33-jährige VW-Fahrerin hatte von Hattenweiler kommend aufgrund Schneeglätte und mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen verloren und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 46-Jährigen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.500 Euro beziffert. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

