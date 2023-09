POL-COE: Coesfeld/ Aufzug von Coesfeld for Future

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Dienstag (12.09.23) haben Unbekannte Fahrzeuge in Dülmen und Havixbeck gestohlen. An der Halterner Straße entwendeten Diebe einen grauen Honda CR-V. Das Auto war abgeschlossen. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Montag (11.09.23) und 7 Uhr am Dienstag (12.09.23). Auch in Havixbeck verschwanden im Laufe der Nacht auf Dienstag Autos. An der Münsterstraße entwendeten Unbekannte einen ...

mehr