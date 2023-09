Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Alter Ostdamm, Halterner Straße

Mindestens zwei Einbrüche in der Nacht von Sonntag auf Montag

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Sonntag (10.09.2023) auf Montag (11.09.2023) kam es in Dülmen zu mindestens zwei Einbrüchen in Werkstätten, darunter einem Versuch.

Auf der Straße "Alter Ostdamm" versuchten bislang unbekannte Täter in Räumlichkeiten der Stadtwerke einzudringen. Sie scheiterten jedoch an mehreren Türen. Zuvor überwunden sie einen 2.50 hohen Zaun auf unbekannte Art und Weise.

Auf der Halterner Straße in Dülmen, brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort fanden sie Zugangsschlüssel für einen Lagerraum in der ersten Etage und nutzen diese, um sich hier ebenfalls Zutritt zu verschaffen.

Sie durchsuchten augenscheinlich sämtliche Schränke beider Räumlichkeiten und entwendeten aus beiden Bereichen hochwertiges Werkzeug.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

