Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße, Am Haus Lette

Radfahrerin von LKW erfasst

Coesfeld (ots)

Eine 60-jährige Radfahrerin aus Coesfeld und ein 54-jähriger Lkw Fahrer aus Coesfeld befuhren am 11.09.2023 (Montag), gegen 14.15 Uhr, beide die Bruchstraße in Coesfeld, Lette. An der dortigen Bahnschranke mussten sie verkehrsbedingt halten. Die Radfahrerin beabsichtigte geradeaus weiterzufahren. Der nach rechts in die Straße "Am Letter Haus" abbiegende LKW Fahrer touchierte dabei die 60-Jährige und es kam zum Unfall. Die Coesfelderin verletzte sich dabei schwer und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

