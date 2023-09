Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Havixbeck/ Fahrzeuge gestohlen

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Dienstag (12.09.23) haben Unbekannte Fahrzeuge in Dülmen und Havixbeck gestohlen.

An der Halterner Straße entwendeten Diebe einen grauen Honda CR-V. Das Auto war abgeschlossen. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Montag (11.09.23) und 7 Uhr am Dienstag (12.09.23).

Auch in Havixbeck verschwanden im Laufe der Nacht auf Dienstag Autos. An der Münsterstraße entwendeten Unbekannte einen grauen BMW 530d xDrive, an der Straße Am Stopfer einen schwarzen BMW 118i. Die Autos waren abgeschlossen. In diesen Fällen liegt die Tatzeit zwischen 20.40 Uhr am Montag (11.09.23) und 8 Uhr am Dienstag (12.09.23).

Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 oder 02594-7930 für Dülmen um Hinweise.

