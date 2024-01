Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Horgenzell

Brand eines Wohngebäudes

Beim Brand eines Wohngebäudes am Dienstag gegen 23.30 Uhr in Langenreute sind zwei Personen durch Rauchgase verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge entwickelte sich das Feuer im Keller eines Gebäudeteils. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten zwei Bewohner von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot am Brandort eingesetzt war, mittels Drehleiter gerettet werden. Diese sowie ein dritter Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Am Wohnhaus, das nicht mehr bewohnbar war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Unter anderem wurden auch ein Pkw und ein Motorrad durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand im Heizraum eines Teils des Doppelhauses entstanden ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Weingarten

Fahrer unter Drogen und ohne Führerschein

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 30-Jähriger rechnen, den eine Polizeistreife am Dienstag gegen 21 Uhr im Stadtgebiet am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem 30-Jährigen bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Weil die Beamten bei dem Mann zudem Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss feststellten, musste dieser im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Fahrt endete für den 30-Jährigen an Ort und Stelle. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Waldsee

Fahrt endet an Laterne

Die Autofahrt eines bislang unbekannten Fahrers ist am Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Richthofenstraße an einer Straßenlaterne abrupt zu Ende gegangen. Der Unbekannte prallte mit seinem Peugeot mutmaßlich aufgrund Straßenglätte gegen die Straßenbeleuchtung und beschädigte diese sowie das Fundament. Nach der Kollision setzte der Unbekannte den stark beschädigten Peugeot zurück, stellte ihn am Fahrbahnrand ab und suchte zu Fuß in Richtung Grüner Weg das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei sowie Ermittlungen an der Halteranschrift verliefen ergebnislos. Personen, die Angaben zu dem etwa 185 cm großen Fahrer machen können, der mit einer blauen Jacke mit mutmaßlich grünen Streifen unter den Armen bekleidet war, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro beziffert.

Wangen

Polizei sucht nach Auffahrunfall Verursacher

Nach einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag gegen 9.45 Uhr an der Abfahrt der Anschlussstelle Wangen-Nord ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise zum Verursacher. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Unbekannte in Richtung Lindau unterwegs und fuhr beim Verlassen der Autobahn dem Opel eines verkehrsbedingt wartenden 43-Jährigen auf. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weiter, während der 43-Jährige die Unfallstelle absicherte. Der Unfallverursacher soll mit einem weißen Kleinwagen mit roter Firmenaufschrift, rot/weißer Baustellen-Beklebung und möglicherweise KS-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen an der Front beschädigten Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07563/9099-0 beim Verkehrsdienst Kißlegg melden.

Amtzell

Fahrzeug verliert während Fahrt Rad - Unfall ist die Folge

Aus noch ungeklärter Ursache hat sich am Montag gegen 17.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Neuravensburg und Wangen-West am VW eines 56-Jährigen das linke Hinterrad gelöst. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Überholspur befand, konnte dem Rad nicht mehr ausweichen. Bei der Kollision entstand am Mercedes Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der VW, an dem ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden entstand, wurde vom Abschleppdienst aufgeladen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell