POL-RBK: Rösrath - Unbekannte brechen in Raststätte an der BAB3 ein

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (28.12.) kam es innerhalb von knapp zwei Stunden zu Einbrüchen in Werkstätten auf der Mülheimer Straße und im Schlodderdicher Weg. In der Mülheimer Straße ist es unbekannten Tätern gegen 23:35 Uhr gelungen, das Rolltor einer zu einem Autohaus gehörenden Werkstatt gewaltsam aufzudrücken und so in das Innere zu gelangen. Die Polizei stellte massive ...

mehr