Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Werkstatteinbrüche in Gronau

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28.12.) kam es innerhalb von knapp zwei Stunden zu Einbrüchen in Werkstätten auf der Mülheimer Straße und im Schlodderdicher Weg.

In der Mülheimer Straße ist es unbekannten Tätern gegen 23:35 Uhr gelungen, das Rolltor einer zu einem Autohaus gehörenden Werkstatt gewaltsam aufzudrücken und so in das Innere zu gelangen. Die Polizei stellte massive Beschädigungen an dem Tor fest. Zudem wurde ein Tresor, in dem sich mehrere Fahrzeugschlüssel befinden, offenstehend vorgefunden. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden.

Im Schlodderdicher Weg löste gegen 01:40 Uhr der Einbruchalarm eines Werkstattgebäudes aus. Die Polizei konnte bei Eintreffen keine Personen mehr am Tatort antreffen. Auch eine Fahndung nach möglichen Tätern verlief erfolglos. Die Haupteingangstür zu dem Gebäude, welches sich auf einem mit einem Metallzaun umfriedeten Gelände befindet, wies Hebelmarken auf und stand offen. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Einbruch jedoch nichts entwendet.

In beiden Fällen wurde eine Spurensicherung veranlasst und eine Strafanzeige aufgenommen.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld der Tatorte in Gronau beobachtet haben. Hinweise zu der Tat oder möglichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell