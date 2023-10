POL-F: 231001 - 1109 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Crackhandel

Frankfurt (ots) - (yi) Am frühen Freitagmorgen bemerkte eine Streife ein brennendes Wahlplakat im Bereich Gallus an einer Straßenlaterne in der Mainzer Landstraße. Gegen 00:30 Uhr sahen die Polizeibeamten das brennende Wahlplakat der Partei "SPD". Die Beamten reagierten zügig und löschten den Brand mittels Handfeuerlöscher. Augenscheinlich konnten am Laternenmast ...

