Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ortsunkundiger Autofahrer auf Bundesstraße in falscher Richtung unterwegs

Ein ortsunkundiger Autofahrer war am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr auf der B 313 bei Sigmaringen in falscher Richtung unterwegs. Als der 54-Jährige seine Irrfahrt bemerkte, lenkte er seinen Wagen in den Straßengraben, um eine Gefährdung Entgegenkommender zu verhindern. Bei dem Manöver entstand an seinem Audi ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, der Pkw wurde später von einem Abschleppdienst geborgen. Ein Unfall oder eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer blieb aus.

Illmensee

Pkw gerät ins Schleudern und prallt gegen Linienbus

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Lichtenegg und Krumbrach entstand. Eine 22-jährige VW-Fahrerin verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Linienbus, welcher im weiteren Verlauf gegen eine Grundstücksmauer prallte. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Die Fahrgäste in einstelliger Personenanzahl konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen.

Wald

10.000 Euro Sachschaden bei Glätteunfall

Aufgrund von Glätte ist am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr eine 24-jährige Autofahrerin in der Lindenstraße in den Gegenverkehr gerutscht und mit einem entgegenkommenden Audi kollidiert. Sowohl die VW-Lenkerin als auch der 53 Jahre alte Audi-Fahrer blieben unverletzt. An ihren Wagen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell