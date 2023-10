POL-MA: Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Fensterscheiben an Schulen eingeworfen - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein Passant meldete der Polizei am Samstag um kurz nach 05:30 Uhr mehrere Graffitis an einem Supermarkt sowie an mehreren Objekten in dessen Nähe in der Güterbahnhofstraße. Eine bislang unbekannte Täterschaft schmierte mehrere Schriftzüge an die Wände und Scheiben des ...

mehr