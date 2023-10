Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien an Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Passant meldete der Polizei am Samstag um kurz nach 05:30 Uhr mehrere Graffitis an einem Supermarkt sowie an mehreren Objekten in dessen Nähe in der Güterbahnhofstraße. Eine bislang unbekannte Täterschaft schmierte mehrere Schriftzüge an die Wände und Scheiben des Marktes und verunstaltete einen Altkleidercontainer sowie eine Parkbox für Einkaufswagen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-9254-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell