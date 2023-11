POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloses Überholmanöver führt zu Unfall - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Eine 52-jährige fuhr am Dienstag gegen 7.15 Uhr mit ihrem Daimler-Benz die Friedrich-Ebert-Straße entlang. In Höhe des Exerzierplatzes fuhr sie, trotz stockendem Verkehr, in die Kreuzung ein, wodurch sie dort mit dem Audi eines 43-Jährigen kollidierte. Der Daimler-Benz wurde im Bereich der Fahrerseite und der Audi im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in ...

mehr