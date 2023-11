Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall, PM Nr.2

Neulußheim (ots)

Am Dienstag um 14.16 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen der Fahrer eines BMW von der L 560 kommend auf die L 546 in Richtung Reilingen auffuhr und dabei die Fahrerin eines Audi übersah, welche sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe der Ausfahrt befand. Diese versuchte noch durch ein Ausweichen einen Unfall zu verhindern, kollidierte aber mit einem entgegenkommenden Volvo. Einem dahinterfahrenden Opel gelang es ebenfalls nicht mehr, dem Unfall auszuweichen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von rund 40.000 Euro, wobei zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. An der Unfallstelle war zudem Öl ausgetreten, so dass die Verkehrsmaßnahmen bis 17.43 Uhr andauerten. Der Verkehr wurde dazu weiträumig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

