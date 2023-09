Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen

Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl mehrerer Fahrräder gesucht

Wietmarschen (ots)

Am 21. September zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr wurden an der Hauptstraße an der dortigen Bushaltestelle Fledderstraße zwei gesicherte Fahrräder entwendet. Neben einem roten Fahrrad der Marke "Giant" wurde ein anthrazit farbenes Mountainbike der Marke "Ghost" gestohlen. Zur selben Tatzeit wurde Am Bahnhof in Neuenhaus ein Damenrad der Marke "Gazelle" entwendet. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell