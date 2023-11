Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Gasaustritt in Tiefgarage PM Nr. 2

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem am gestrigen Abend gegen 21.20 Uhr durch Anwohner im Hermann-Löns-Weg Gasgeruch im Bereich einer Tiefgarage wahrnehmbar war, begaben sich mehrere Rettungskräfte zu der Örtlichkeit. Durch die Feuerwehr konnte ein Gasaustritt festgestellt werden, woraufhin gegen 22.50 Uhr mehrere Häuser evakuiert wurden und die Anwohner in einer nahe gelegenen Halle unterkamen und dort versorgt und betreut wurden. Die Evakuierung erfolgte problemlos, sodass die zuständigen Fachfirmen umgehend unter der nötigen Vorsicht mit den Reparaturen beginnen konnten. Hierbei konnte der Defekt an einer Gasleitung ausfindig gemacht und repariert werden. In dem Zeitraum des Einsatzgeschehens wurde die Örtlichkeit weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Stadt und die Polizei arbeiteten Hand in Hand, sodass der Einsatz reibungslos verlief. Die Anwohner konnten bereits gegen 3 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren.

