POL-PDTR: Mann stirbt nach Zusammenstoß mit Wildtier

Baumholder (ots) - Im Zeitraum von Montag, 10.07.23, 20:00 Uhr auf Dienstag 11.07.23 gegen 08:00 Uhr wurde in der Kremelstraße in Baumholder die Motorhaube eines geparkten schwarzen Pkw von einem bisher unbekannten Täter verkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Baumholder Sankt-Hubertus-Straße 1 55774 Baumholder Telefon: 06783-991-0 ...

