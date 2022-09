POL-WAF: Everswinkel-Freckenhorst, Vollsperrung der L793 wegen Ölverschmutzung

Warendorf (ots) - Mehrere Pkw sind am Wochenende in Ostbevern-Brock aufgebrochen worden. In der Nacht von Freitag (23.09.2022, 21.55 Uhr) auf Samstag (24.09.2022, 03.25 Uhr) schlugen Unbekannte die Scheiben von sechs Fahrzeugen ein, die auf den Parkplätzen der Bahngleise am Bahnhof Ostbevern-Brock abgestellt waren. Auch am Beverland-Platz in Ostbevern ist ein Auto aufgebrochen worden. Gestohlen wurden zum Teil Bargeld ...

