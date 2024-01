Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruchsversuch

Gescheitert ist offenbar ein Einbrecher, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht hat, in ein Haus in der Straße "Hochweiher" einzubrechen. Der Unbekannte versuchte mit einem Hebelwerkzeug, eine Terrassentür, die Haustür und eine Garagentür gewaltsam zu öffnen. Aus unbekannten Gründen ließ er schließlich von seinem Vorhaben ab. Personen, die im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr und 6 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Grünkraut

Verdächtige Wahrnehmung sorgt für Polizeieinsatz

Mehrere Polizeistreifen sind am Mittwoch kurz nach 19 Uhr in die Schlierer Straße in Gullen ausgerückt. Über Notruf hatte ein Passant mitgeteilt, dass er eine Person mit einer vermeintlichen Schusswaffe beim Betreten eines Gebäudes beobachtet habe. Die Beamten überprüften die infrage kommenden Gebäude sowie das Gelände. Dabei konnte weder der vermeintliche Verdächtige, noch eine Waffe festgestellt werden. Eine Fahndung im Umkreis erbrachte ebenfalls keine Erkenntnisse, weshalb die Polizisten nach gut einer Stunde wieder abrückten.

Aulendorf

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 21-jähriger Autofahrer rechnen, der am frühen Donnerstag kurz nach 2 Uhr auf der L 282 zwischen Ebersbach und Aulendorf verunfallt ist. In einer Rechtskurve verlor der 21-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und beschädigte mehrere Verkehrseinrichtungen. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann, der sich inzwischen zuhause befand, fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb zwei Blutentnahmen in einer Klinik und die Beschlagnahme des Führerscheins die Folgen für den 21-Jährigen waren. Sein Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der 21-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Aulendorf

Reifen zerstochen

Den rechten Vorderreifen eines in der Bachstraße abgestellten VW hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Bergatreute

Gasflaschen gestohlen

In der vergangenen Woche haben Unbekannte aus verschlossenen Gitterboxen vor einem Supermarkt in der Roßberger Straße knapp 20 Gasflaschen gestohlen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge öffneten die unbekannten Täter die mittels Schlössern gesicherten Gitterboxen gewaltsam und nahmen die Flaschen im Wert von rund 1.500 Euro mit. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport der Gasflaschen ein größeres Fahrzeug genutzt wurde. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bergatreute

Schneeräumfahrzeug kippt um - Fahrer verletzt

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Riedhof und Gwigg ist am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ein 36-Jähriger mit seinem Schneepflug verunfallt. Der 36-Jährige kam aufgrund Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Räumfahrzeug auf die linke Seite kippte. Der Fahrer wurde dabei verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Schneepflug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Wangen

Unbekannter fährt Fahrzeug an und haut ab

Auf rund 4.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Smart hinterlassen hat. Der Smart war am Mittwoch zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr im Auwiesenweg am Straßenrand geparkt. Der Unbekannte kollidierte in diesem Zeitraum mit der linken Fahrzeugseite des Smart und beschädigte diese erheblich. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum möglicherweise orange-roten Fahrzeug des Verursachers machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wolfegg

Fahrerin kommt von Fahrbahn ab - Polizei sucht Zeugen

Eine 36-jährige Opel-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8.45 Uhr leicht verletzt worden. Die Frau war auf der L 316 zwischen Roßberg und Alttann unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge von einem Transporter-Fahrer überholt wurde. Während des Überholvorgangs kam die 36-Jährige offenbar ins Schleudern und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik, an ihrem Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Fahrer des Transportfahrzeugs fuhr unterdessen weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Transporter oder dessen Fahrer geben können, mögen sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt melden.

Isny

Polizei sucht nach Sachbeschädigung Geschädigten

In einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung sucht der Polizeiposten Isny nach einem Geschädigten. Die Polizei war am Montag gegen 19 Uhr in die Wassertorstraße gerufen worden, nachdem ein 31-Jähriger dort im alkoholisierten Zustand mehrere Bio-Mülltonnen umgeworfen hat. Dabei wurde eine Mülltonne am Deckel nicht unerheblich beschädigt. Die Beamten bitten den Besitzer der beschädigten Bio-Tonne, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Bad Wurzach

Fahrer kommt von Fahrbahn ab und sucht das Weite

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag ereignet hat, sucht der Polizeiposten Bad Wurzach. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kam in der Sigebrandstraße in Fahrtrichtung Schloss Zeil nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Blumentrog. Dieser wiederum wurde gegen einen Baum geschleudert, der erheblich beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unfallverursacher mit einem Anhänger unterwegs war. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Bad Wurzach

Von Fahrbahn abgekommen - wirtschaftlicher Totalschaden

Schneeglatte Fahrbahn und nicht angepasste Geschwindigkeit waren die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch kurz nach 6.30 Uhr auf der B 465 Höhe Niedermühle ereignet hat. Ein 26-Jähriger kam mit seinem Audi in Fahrtrichtung Leutkirch von der Bundesstraße ab und prallte gegen eine Gebäudemauer. Der 26-Jährige blieb unverletzt, an seinem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell