POL-EN: Ennepetal: Arbeitsunfall- Bei Bauarbeiten von Leiter in Baugrube gestürzt

Ennepetal (ots)

Am 25.07.2023, gegen 08:10 Uhr, führte ein 55- jährige Mitarbeiter einer Baufirma aus Wuppertal Bauarbeiten am Rohbau eines Einfamilienhauses in der Straße Schweflinghausen durch. Als er eine Leiter hinabstieg rutschte er ab und stürzte ca. 3 Meter tief in die Baugrube. Durch den Sturz verletzte er sich schwer im Unterkörperbereich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum zugeführt.

