Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Zwei Meldungen // Einbruch in Rebhüsli in Fischingen // Einbruch in Haus der Vereine in Egringen

Freiburg (ots)

Efringen-Kirchen: Einbruch in Rebhüsli in Fischingen

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 05.03.2023, auf Montag, 06.03.2023, brachen Unbekannte eine Tür auf, um in das Rebhüsli zu gelangen. Aus dem Rebhüsli wurde eine Vereinskasse entwendet. Hier ist nicht bekannt, wieviel Bargeld sich in der Vereinskasse befand.

Efringen-Kirchen: Einbruch in Haus der Vereine in Egringen

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 03.03.2023, auf Samstag, 04.03.2023, hebelten Unbekannte im Haus der Vereine in der Feuerbachstraße die Tür zum Landjugendraum auf. Aus einer Vereinskasse wurde Bargeld entwendet.

