Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Remscheid

Wuppertal (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (14.03.2022) in Remscheid-Lennep ereignete, sucht das Verkehrskommissariat Zeugen. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Seat gegen 16:30 Uhr auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Lüttringhausen und bog nach rechts in die Straße Garnixhäuschen ab, als zeitgleich ein Fahrzeug aus der Straße kommend nach links auf die Ringstraße in Fahrtrichtung Schwelmer Straße abbog. Der Seatfahrer wich dem entgegenkommenden Auto aus, kam von der Fahrbahn ab und lenkte seinen Wagen in einen Graben. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt fort und entfernte sich in unbekannte Richtung. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen weißen Audi Q2 handeln. Das Verkehrskommissariat Remscheid bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell