Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Heiligenberg

Autofahrerin erwartet nach Spiegelstreifer Anzeige wegen Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen eine 60 Jahre alte Autofahrerin, die am Donnerstagnachmittag in einen kleineren Verkehrsunfall auf der K 7767 bei Heiligenberg involviert war. Die Fahrerin streifte mit dem Seitenspiegel ihres Wagens den Spiegel einer Entgegenkommenden und hielt dann jedoch erst an, als diese wendete und der Unfallbeteiligten hinterherfuhr. Der Sachschaden wird auf jeweils lediglich rund 200 Euro geschätzt.

Bad Saulgau

Zeuge macht Opferstockdiebe dingfest

Ein Zeuge hat am Donnerstagmittag zwei Opferstockdiebe in der örtlichen Kirche am Kirchplatz dingfest gemacht. Der Gemeindeangehörige beobachtete die beiden Männer im Alter von 26 und 37 Jahren dabei, wie sie an den Opferstöcken hantierten und mehrere Geldscheine und Münzen aus diesen hervorholten. Kurzerhand schloss der Zeuge daraufhin die Türen der Kirche ab und verständigte die Polizei. Gegen das Duo wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell