BPOL-HRO: Bundespolizeiinspektion Rostock ermittelt drei tatverdächtige FC Hansa Fans

Im Zusammenhang mit der bahnseitigen Rückreise von FC Hansa Rostock Fans in der vergangenen Saison vom Auswärtsspiel des FC Hansa Rostock gegen den FC Heidenheim am 28.01.2023 kam es durch vier männliche Personen zu einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines damals 17- jährigen Jugendlichen am Bahnhof Berlin-Oranienburg. Beim Halt am Bahnhof Berlin-Oranienburg stiegen die vermeintlichen Hansa Fans aus dem Zug, wirkten gemeinsam mit Faustschlägen und Fußtritten auf den Geschädigten ein. Im Anschluss setzten sie ihre Fahrt unerkannt nach Rostock fort. Die zuständige Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof leitete die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Unter anderem konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden. Bei den weiteren Ermittlungen und der Identifizierung von möglichen Tatverdächtigten wurde der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Rostock mit einbezogen. Diesem ist es gelungen drei Tatverdächtige, im damaligen Alter von 17,21 und 24 Jahren, namhaft zu machen. Die Bundespolizisten übersandten die Ermittlungsergebnisse an die zuständige Staatsanwaltschaft, die nunmehr gegen die zwei Rostocker Männer sowie den damaligen Jugendlichen Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben hat.

