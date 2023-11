Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Fahndungserfolg am Bahnhof Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Ein bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener 41-jähriger Georgier konnte am Morgen des 07.11.2023, gegen 10:30 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Ludwigslust festgenommen werden.

Bei der Kontrolle und Überprüfung seiner Personaldaten konnten die Beamten feststellen, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Dem Mann wird zur Last gelegt vom April 2022 bis Juli 2022 gemeinschaftlich mit einer weiteren Person insgesamt acht Diebstahlshandlungen in mehreren Einkaufsmärkten und Einzelhandelsgeschäften in Ludwigslust begangen zu haben.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde Anklage erhoben und für September 2023 die Hauptverhandlung beim Amtsgericht Ludwigslust anberaumt.

Da der Angeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung und Belehrung über die Folgen unentschuldigten Fernbleibens ohne genügende Entschuldigung der Hauptverhandlung ferngeblieben war, wurde gegen ihn ein Haftbefehl erlassen.

Der Georgier wurde durch die Bundespolizisten festgenommen und wird nunmehr dem Richter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell