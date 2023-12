Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Vermeintlich alkoholisierte Pkw-Fahrerin kollidiert 2 x mit dem gleichen entgegenkommenden Pkw

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.12.2023, gegen 17.35 Uhr, befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin die Bahnhofstraße, kam teilweise auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 21-jährigen Pkw-Fahrer. Die 38-Jährige setzte ihren Pkw zurück, fuhr erneut an und kollidierte abermals mit dem Pkw des 21-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,5 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der gesamte Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 9.000 Euro.

