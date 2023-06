Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Flammenüberschlag auf Gebäude in Celle

Celle (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde die Feuerwehr Celle zu einem brennenden Sperrmüllhaufen in die Deneckestraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Sperrmüllhaufen auf rund 10 Metern länge an einer Gebäudefassade in Vollbrand. Der Brand hatte bereits auf das Dachgeschoss des Gebäudes übergegriffen. Es drohte eine weitere Brandausbreitung. Ein angrenzendes Mehrparteienhaus wurde durch den Rettungsdienst evakuiert.

Durch die Feuerwehr wurde unverzüglich die Brandbekämpfung eingeleitet. Hierzu wurde zunächst ein C-Rohr zur Riegelstellung und zum Niederschlagen der Flammen vorgenommen. Des Weiteren ging eine Drehleiter in Stellung und leitete eine Brandbekämpfung im Dachgeschoss ein. Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein C-Rohr über einen rückwärtigen Zugang vorgenommen. Eine weitere Brandausbreitung konnte so verhindert werden. Im Anschluss folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, die Logistikgruppe der Wehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell