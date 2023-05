Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Der Feuerwehr kann man vertrauen

Schmetterlinge landen auf Helm bei Einsatz

9 Einsätze an Pfingsten in Celle

Celle (ots)

Der Feuerwehr kann man vertrauen - das dachten sich wohl auch diese Schmetterlinge bei einem Vegetationsbrand in Westercelle. Während der Löscharbeiten landeten sie auf dem Helm eines Feuerwehrmannes der Ortsfeuerwehr Westercelle.

Insgesamt neun Mal rückte die Celler Feuerwehr über Pfingsten aus. So waren am Samstag drei Einsätze, am Sonntag vier Einsätze und am Montag zwei Einsätze zu bewältigen. Zu einem Großbrand kam es am Sonntag auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Altencelle.

