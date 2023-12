POL-FR: Staufen: Unbekannter entblößt sich vor Kindern - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 09.12.2023, gegen 03:20 Uhr, ist ein Auto auf der L 157 im Schlüchtal bei Witznau verunglückt. Die drei Insassen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren dürften sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Am Auto entstand Totalschaden. Der 19-jährige Fahrer war in einer Kurve nach links von der Straße geraten. Das Auto prallte ...

