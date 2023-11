Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231126-1: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagabend (24. November) kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Siebengebirgsstraße in Wesseling auf Höhe der Anschlussstelle zur BAB 555.

Ein 66-jähriger Bonner befuhr mit seinem Pkw die BAB 555 aus Richtung Bonn kommend in Fahrtrichtung Köln. Er fuhr in Wesseling von der Autobahn ab. Beim Abbiegen auf die Siebengebirgsstraße kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Durch die Kollision mit dem Verkehrszeichen verletzte sich der Fahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in das Krankenhaus. Am Unfallort ergaben sich Hinweise, dass der 66-jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die eingesetzten Polizeibeamten ordneten aus diesem Grund eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (mw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell