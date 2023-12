POL-FR: Dettighofen: Auto kracht nach Ausweichmanöver in Leitplanke - Mitfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Sonntagmittag, 10.12.2023, ist ein beschädigter Baum an der Waldshuter Straße in WT-Tiengen bemerkt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug war vor dem dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Stadtmitte Tiengen nach rechts gekommen und hatte den zwischen Fahrbahn sowie Fuß- und Radweg stehenden Baum ...

mehr