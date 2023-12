Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Versprühter Feuerlöscher löst Brandmeldeanlage aus

Freiburg (ots)

Ein versprühter Feuerlöscher hat in der Nacht auf Sonntag, 10.12.2023, die Brandmeldeanlage eines Parkhauses in der Waldshuter Straße in Bad Säckingen ausgelöst. Gegen 01:35 Uhr rückten deshalb Feuerwehr und Polizei aus. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte im untersten Parkdeck einen dort bereitgehaltenen Feuerlöscher missbräuchlich verwendet. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07761 934-0).

