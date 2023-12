POL-FR: Bad Säckingen: Auto bleibt auf dem Dach liegen - Fahrer mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots) - Am Freitag, 08.12.2023, zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurden in einer Kirche im Kirchweg in Bad Säckingen verschiedene Gegenstände mutwillig demoliert. So wurden beispielweise Auslagen zerstört, ein Tonkrug mit Weihwasser, ein Briefkasten und ein Klavier beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Um sachdienliche Hinweise bittet ...

