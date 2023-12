Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 17-jähriger verunfallt mit Pkw ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten;]

In der Nacht auf Sonntag, den 10.12.2023, wurde der Polizei gegen 00:35 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer ein vermeintliches Pannenfahrzeug auf einer Wiese zwischen Ödenbach und Breitnau gemeldet. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben handelte es sich wohl vielmehr um eine Unfallflucht als um ein Pannenfahrzeug. Der Fahrer war zuvor die B500 von Hinterzarten kommend in Fahrtrichtung Thurner gefahren und kam dann vermutlich nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit der Schutzplanke kollidierte. Im Weiterfahren wurde noch ein Leitpfosten beschädigt, bis dass Fahrzeug auf der schneebedeckten Wiese zum Stillstand kam und abgeschlossen hinterlassen wurde.

Wie die Abklärungen beim Fahrzeughalter ergaben, habe mutmaßlich ein 17-jähriges Familienmitglied das Auto unbefugt in Gebrauch genommen ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Am Pkw, an der Schutzplanke sowie am Leitpfosten entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

