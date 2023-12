Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung beim Bahnhof - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen, 10.12.2023, gegen 06:30 Uhr, beim Bahnhof in Bad Säckingen sucht die Polizei Zeugen. Beim dortigen Bahnübergang in der Bergseestraße sollen sich mehrere Personen geschlagen haben. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife konnte ein 40 Jahre alter verletzter Mann angetroffen werden. Er wies Gesichtsverletzungen auf, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Er soll von zwei unbekannten Männern angegriffen worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell