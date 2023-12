Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer schiebt zwei Fahrzeug aufeinander

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 10.12.2023, gegen 08:30 Uhr, wurden der Polizei in Bad Säckingen drei beschädigte Fahrzeuge gemeldet. In einem Fahrzeug befand sich auf dem Fahrersitz ein schlafender 24 Jahre alter Mann. Der Motor lief. Bei seiner Überprüfung wurde ein Alkoholwert von ca. 1,3 Promille festgestellt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte das Auto des Mannes zwei dahinter geparkte Autos aufeinander geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Für die weiteren Ermittlungen wurde zwei Blutproben bei dem Mann erhoben.

