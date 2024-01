PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots) - Ravensburg-Weißenau Autolack zerkratzt Bislang unbekannte Täter zerkratzten am Freitag den Mercedes-Benz einer 23-jährigen Frau. Sie hatte ihr Auto in der Zeit von 06:15 - 15:00 Uhr auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg abgestellt. In diesem Zeitraum zerkratzte die Täterschaft den Lack des Pkw auf einer Länge von ca. 2 Metern und verursachte dadurch einen vorläufig ...

