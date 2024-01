Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wieblingen: Unbekannter beschädigt fremden Zaun um seinen Pkw zu befreien

Wieblingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitag den 05.01.2024, 17:00 Uhr und Samstag den 06.01.2024, 10:30 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw den Feldweg am Kreisverkehr Sandwingert/L637 parallel zum Pariser Weg in Fahrtrichtung A 656. Hier wollte dieser wenden, wobei er sich aufgrund des aufgeweichten Untergrunds festfuhr. Daraufhin nahm er mehrere Holzlatten eines privaten Sichtschutzzaunes und schob diese als Hilfsmittel unter die Räder, um das Fahrzeug aus dem aufgeweichten Untergrund zu befreien. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte. Der Sachschaden am Zaun wird auf ca. 200,00EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden / JN

