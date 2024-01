Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Freitag, den 05.01.2024, kam es um 14:15 Uhr auf dem Parkplatz des Kurpfalz-Centers in der Spreewaldallee zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß beim rückwärts Ausparken gegen das hinter ihm stehende Auto und touchierte den hinteren linken Kotflügel. Der Opel-Fahrer saß zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug, da er verkehrsbedingt halten musste. Anschließend beobachtete er, wie der Fahrer mit seinem Fahrzeug mit Heidelberger Zulassung sich einfach vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen, entfernte. Der entstandene Sachschaden am Opel wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen, vermutlich einer asiatischen Fahrzeugmarke, handeln. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Ergebnis. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Käfertal, Tel.: 0621-71849-0 zu melden./EF

