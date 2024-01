Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Einsatzkräften aufgrund eines Brandes im Wohngebiet - zwei Bewohner verstorben - PM Nr. 2

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mittwochvormittag gegen 07:45 Uhr wurde ein Brand in "Am Bahndamm" in einem Wohngebäude gemeldet, welcher sich zu einem Vollbrand entwickelte. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr griff das Feuer auf den Dachstuhl über. Im Zuge der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten durch die Rettungskräfte zwei Bewohner nur noch tot geborgen werden. Eine weitere Person ist verletzt. Über die Schwere der Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden. Die genauen Umstände, ob es weitere Verletzte gibt sowie die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Die Löschmaßnahmen dauern weiterhin an.

