Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eindringling zur Nachtzeit

Harztor (ots)

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Nacht zu Mittwoch in Niedersachswerfen. Gegen 3 Uhr wurden sie plötzlich durch Geräusche geweckt. Als sie nachsahen, erwischten sie einen Mann, der sich Zutritt in ihr Haus verschafft hatte. Der bislang unbekannte Täter ergriff daraufhin mit seinem Fahrrad ohne Beute die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

