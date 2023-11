LPI-NDH: Fahrzeuge frontal kollidiert

Mühlhausen (ots) - Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, wurde bei der Polizei der Aufbruch mehrerer Garagen in der Straße Auf der Aue angezeigt. Der oder die Täter machten sich an insgesamt drei Garagentoren zu schaffen, wobei bei zwei Garagen der Aufbruch misslang. Eine dritte Garage wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

