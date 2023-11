Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreister Dieb im Pflegeheim

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter in das Pflegeheim in der Mittelstraße. Gegenüber den Mitarbeitern gab er sich als Enkel einer Bewohnerin aus. Da die Mitarbeiter dennoch misstrauisch waren, verständigten sie die Polizei. Wie sich dann herausstellte, hatte er das Zimmer einer Bewohnerin aufgesucht und dort die persönlichen Gegenstände durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, muss nun geklärt werden. Außerdem erbeutete er aus dem Küchenbereich alkoholische Getränke. Der Mann war bereits vor Eintreffen der Polizei durch den Hintereingang geflüchtet. Er soll ca. 20 Jahre alt gewesen sein und einen Dreitagebart gehabt haben. Bekleidet war er Zeugenaussagen zufolge mit einem weißen Cap, einem blauen Pullover und einer schwarzen Jogginghose. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0284136

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell