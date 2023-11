LPI-NDH: Container aufgebrochen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Etwa 2000 Euro Schaden verursachten drei bislang Unbekannte am Dienstag in Heiligenstadt. Sie begaben sich am Halloween-Abend in ein Mehrfamilienhaus in der Göttinger Straße und fragten nach Süßigkeiten und Bier. Anschließend sollen sie einen Pinsel mit grüner Farbe, der sich aufgrund von Renovierungsarbeiten im Hausflur befand, genommen und damit Briefkästen, Türrahmen sowie die ...

