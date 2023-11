Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Etwa 2000 Euro Schaden verursachten drei bislang Unbekannte am Dienstag in Heiligenstadt. Sie begaben sich am Halloween-Abend in ein Mehrfamilienhaus in der Göttinger Straße und fragten nach Süßigkeiten und Bier. Anschließend sollen sie einen Pinsel mit grüner Farbe, der sich aufgrund von Renovierungsarbeiten im Hausflur befand, genommen und damit Briefkästen, Türrahmen sowie die Hausfassade und die Schaufensterscheibe einer ansässigen Firma beschmiert haben. Danach ergriffen die Täter, bei denen es sich um Jugendliche gehandelt haben könnte, die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0284351

