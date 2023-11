LPI-NDH: Drei Menschen bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots) - Etwa 1000 Euro Schaden verursachten Unbekannte an einem Eierautomaten, der in der Straße Engelsburg aufgestellt ist. Der oder die Täter beschädigten die aus Sicherheitsglas bestehende Scheibe. Waren wurden nicht entwendet. Die Tat wurde am Montag, gegen 13.30 Uhr festgestellt. Zeugen zur Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0283553 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr