POL-MFR: (57) Versammlungsgeschehen am 16.01.2023 in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Montag (09.01.2023) auf Dienstag (10.01.2023) beschmierten Unbekannte die Sandsteinfassade eines Gebäudes in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte beschmierten die Sandsteinfassade eines Gebäudes am Bauhof in Nürnberg mit einem politischen Symbol ("Anarchiezeichen") in schwarzer Farbe. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Das zuständige ...

