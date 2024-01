Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Einsatzkräften aufgrund eines Brandes im Wohngebiet - PM Nr. 1

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines Brandes in einem Gebäude kommt es aktuell zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei in "Am Bahndamm". Wie der Brand zustande kam und ob es verletzte Personen gibt, ist zum derzeitigen Berichtszeitpunkt nicht bekannt. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell