Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radmuttern an allen vier Reifen gelöst

Prüm (ots)

Am Montag, 24.07.2023 wurde an einem in der Teichstraße in Prüm beim Amtsgericht abgestellten VW Golf alle Radmuttern aller vier Reifen gelöst.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell