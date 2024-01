Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Rauenberg - Unfall mit LKW auf der Autobahn - PM Nr. 2

Wiesloch-Rauenberg (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei kurz nach 18.00 Uhr zu einem Unfall auf der A 6 zwischen Wiesloch und Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW und einem LKW gekommen, in dessen Verlauf sich der LKW auf der Fahrbahn querstellte und sie daher zunächst blockierte. Durch die Einsatzkräfte konnte der LKW zur Seite gefahren und die Fahrbahn ab 18.25 Uhr wieder freigegeben worden. Zuvor war der Verkehr bereits an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg abgeleitet worden, weshalb es zu keinem größeren Rückstau kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sattelzug konnte die Fahrt selbstständig fortsetzen.

